A taxa de desemprego atingiu 33,5% entre abril e junho, mais 0,6 pontos do que no trimestre anterior, de acordo com a agência sul-africana de estatísticas StatsSA.

Cerca de 8,4 milhões de pessoas estavam desempregadas no segundo trimestre, em comparação com 5,2 milhões dez anos antes, em 2014, de acordo com o relatório.

Incluindo as pessoas que desistiram de procurar trabalho, a taxa de desemprego subiu para 42,6% no segundo trimestre, contra 41,9% nos três meses anteriores, acrescentou a StatsSA.

Com 33,5%, a taxa oficial de desemprego na África do Sul está próxima do recorde de 35,3% atingido em 2021, em plena pandemia de covid-19.

O número de pessoas empregadas no setor formal diminuiu, mas cerca de 100.000 pessoas encontraram trabalho no setor informal no ano passado (+3,3%), de acordo com a StatsSA.

Estes novos números do desemprego são os primeiros a ser publicados desde as eleições gerais em maio, em que o desemprego foi um dos principais temas de campanha para um escrutínio que retirou a maioria absoluta ao ANC, pela primeira vez desde o fim do apartheid em 1994.

As eleições levaram à formação de um governo de coligação, que fez do relançamento da economia do país a sua principal prioridade.

