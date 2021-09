Por outro lado, na medição considera-se empregado quem tenha tido trabalho remunerado durante "pelo menos uma hora nos sete dias anteriores" ao estudo, o Inquérito sobre Orçamento Familiar 2019/20, hoje consultado pela Lusa.

"A taxa de desemprego apresenta um comportamento decrescente", sem "diferença significativa" entre homens e mulheres, mas com contrastes geográficos: na área urbana é de 28,9% contra 11,4% em zonas rurais, lê-se no relatório final.

"Maputo Província e Maputo Cidade registam as mais elevadas taxas de desemprego ao nível do país, com 31,6% e 37,1%, respetivamente", sendo que, do lado oposto, a taxa de desemprego mais baixa "regista-se na província da Zambézia, na ordem de 10,7%".

A medição do desemprego "tem sido muito difícil nas condições socioeconómicas dos países em desenvolvimento", lê-se no relatório, tendo em conta a "maior intensidade de atividades económicas de caráter informal e, também, pelo facto de a maioria das pessoas, mesmo que não tenha posto de trabalho, ter de praticar alguma atividade para sua subsistência".

O estudo considerou como população desempregada todas as pessoas de 15 anos ou mais sem ocupação, trabalhadores ocasionais, trabalhadores por conta própria sem empregados e sem trabalho regular e trabalhadores familiares sem remuneração.

