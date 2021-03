Tarifas aéreas a 60 euros entre as ilhas dos Açores "arrancam este ano" - Governo Regional

As tarifas aéreas a 60 euros entre as ilhas dos Açores vão arrancar este ano, estando já incluídas no Plano e Orçamento da região para 2021, revelou hoje o secretário das Finanças do Governo Regional, Bastos e Silva.