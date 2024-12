Em comunicado, a TAP detalha que os voos entre Lisboa e Porto Alegre vão realizar-se às terças, quintas e sábados, com partida da capital portuguesa às 13:05 e chegada a Porto Alegre às 20:25.

Com uma duração total de 11:20, este é um dos voos mais longos da rede de destinos TAP.

No sentido contrário, o voo da TAP parte da capital do estado do Rio Grande do Sul às 21:55, chegando ao aeroporto Humberto Delgado às 12:45.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, foi encerrado em 03 de maio passado, devido ao estado de calamidade declarado pelas autoridades, na sequência das chuvas que provocaram grandes inundações no estado do Rio Grande do Sul, e que afetaram também a infraestrutura aeroportuária.

A TAP suspendeu os seus voos desde essa data, retomando agora a operação.

Com a retoma da oferta de voos diretos entre a capital mais a sul do Brasil e a Europa, a TAP destaca cumprir "o compromisso que assumiu na data em que foi forçada a suspender esta ligação".

A TAP Air Portugal apresenta-se como "a companhia aérea que mais voa entre a Europa e o Brasil", com quase 100 voos por semana, saindo de 13 cidades capitais do Brasil.

A TAP Air Portugal voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal.

PD // MSF

Lusa/Fim