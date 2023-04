"A Cabo Verde Airlines [nome comercial da TACV] retomará as suas operações para o mercado francês, a partir de 23 de julho, servindo a nossa diáspora, assim como o mercado turístico", refere um comunicado da companhia.

De acordo com a programação disponibilizada, a companhia irá realizar voos da Praia (ilha de Santiago) para Paris aos domingos e regresso à quinta-feira. À segunda-feira o voo parte de Paris com destino à ilha do São Vicente e depois à ilha do Sal, após uma escala de uma hora no Mindelo, enquanto o percurso inverso está agendado para a quarta-feira.

"Conforme plano de retoma, a companhia irá introduzir de forma gradual mais voos prevendo para os próximos tempos o regresso da operação para Estados Unidos da América e Brasil", garante a companhia, acrescentando que os voos para França estarão disponíveis no sistema para reservas e emissões a partir de sexta-feira.

A retoma das ligações a França, interrompidas desde a pandemia de covid-19, já tinham sido anunciada em 22 de abril, em Paris, pelo ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos.

"Apresentámos na embaixada a nova estratégia dos TACV e a administração anunciou o voo para 23 de julho de 2023 entre Praia, Sal e São Vicente e Paris num Boieng B Max, que permite os voos intercontinentais. Este é um passo gigante na retoma da ligação de Cabo Verde com a sua diáspora", disse o ministro das Comunidades de Cabo Verde em declarações à Lusa, na capital francesa.

Para o governante, o restabelecimento desta ligação aérea através da TACV é importante já que em França reside uma das maiores comunidades de emigrantes de Cabo Verde na Europa, estimando-se que mais de 100 mil cabo-verdianos e seus descendentes vivam neste país.

"França é um dos epicentros de movimentação e de mobilidade da nossa comunidade na Europa. É um projeto que o Estado de Cabo verde está a desenvolver com muita responsabilidade e que só em casos extraordinários não irá acontecer", indicou.

A TACV foi vendida (51%) a investidores islandeses e renacionalizada em julho de 2021 devido à pandemia de covid-19, tendo retomado os voos apenas em dezembro de 2021.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines) e em 30% por empresários islandeses com experiência no setor da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

A companhia foi depois renacionalizada em julho de 2021 e retomou os voos para Portugal em dezembro do mesmo ano, inicialmente entre a Praia e Lisboa. Posteriormente alargou os voos para a capital portuguesa também a partir das ilhas do Sal e de São Vicente, programa que ainda se mantém.

