"No seguimento da avaliação positiva do 'business case' das rotas intercontinentais (Américas e Europa), a TAAG está em condições de retomar as ligações para Cuba/Havana e implementar um voo adicional para Espanha/Madrid, a partir de novembro", anunciou a companhia em comunicado

O reforço enquadra-se no "plano de crescimento sustentado" da empresa e responde "aos níveis cada vez maiores de procura e taxa de ocupação das aeronaves", acrescenta a nota.

O reforço da rota Luanda/Madrid começa no dia 01 de novembro e representa um aumento de duas para três frequências semanais.

Às saídas atuais com destino a Espanha, à quinta-feira e domingo, soma-se um voo adicional à terça-feira, todos operados por uma aeronave Airbus A332 (wet lease) com capacidade para 298 passageiros.

A rota para Havana, que tinha sido descontinuada no período da pandemia, é retomada no dia 08 e 22 de novembro, passando a ser semanal, à terça-feira, em dezembro e janeiro.

"Estão reunidas as condições para a retoma de conexão entre dois países [Angola e Cuba] que partilham ligações históricas fortes e troca de passageiros, nomeadamente com a entrada em território angolano do segmento corporativo (médicos e professores cubanos) e viagens relacionadas ao turismo, educação e cuidados de saúde no sentido inverso", justificou a empresa.

A TAAG -- Angola Airlines foi fundada em 1938 e está sediada em Luanda, disponibilizando atualmente 14 destinos domésticos e 12 destinos internacionais.

FPA // JH

Lusa/fim