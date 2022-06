A nota refere que a nova operação se inicia hoje e que os voos serão operados por aviões da companhia angolana, com Madrid como destino final ou escala para cidades europeias integradas na rede da transportadora espanhola IBÉRIA.

A nova rota resulta da assinatura da parceria entre a TAAG e a IBERIA em maio.

"A TAAG terá dois voos semanais nesta rota, operados por um Boeing 777-300ER com a capacidade de 293 lugares, 12 na classe 'business plus', 56 lugares na classe 'standard business' e 225 lugares na classe económica", detalha o comunicado, precisando que os voos serão realizados às quintas-feiras e domingos, pelas 21:00, no sentido Luanda-Madrid, e às segundas e sextas-feiras, pelas 23:55, no sentido Madrid-Luanda.

"Com o acordo de 'codeshare' e 'interline' assinado pela TAAG e IBERIA, os passageiros oriundos de Luanda, podem através de um bilhete único, pago em kwanzas [moeda angolana], chegar a Madrid como destino final ou escala para um voo de ligação (operado pela IBERIA) para diversas cidades na Europa, nomeadamente: Portugal (Porto), Alemanha (Frankfurt, Munique, Dusseldorf, Berlim), Itália (Roma, Milão, Bolonha) Bélgica (Bruxelas) Reino Unido (Londres), Espanha (Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência, Corunha, Vigo, Alicante e Bilbau", acrescenta-se na nota.

Eduardo Fairen, presidente do Conselho de Administração da TAAG, citado no comunicado, disse que "esta nova rota Luanda-Madrid-Luanda representa a vontade da TAAG em promover uma maior ligação entre África e a Europa".

"Estamos focados em aumentar a nossa rede de destinos e a oferecer aos nossos clientes o melhor serviço possível. Estamos entusiasmados com o acordo com a IBERIA que permite que cada companhia possa incorporar a rede do parceiro na sua oferta de destinos, e proporcionar às famílias e ao segmento corporativo mais opções de viagens a partir do nosso 'hub' de Luanda para a Europa, via Madrid", concluiu.

EL // RBF

Lusa/Fim