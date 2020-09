Em declarações à agência Lusa, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da TAAG, Carlos Vicente, explicou que a alteração tem como objetivo suprir as dificuldades de aquisição de moeda estrangeira para as suas operações no exterior.

"As despesas operacionais da TAAG no exterior são pagas na moeda local. Como anteriormente quem iniciasse viagem no exterior podia fazer o pagamento em Angola, isso fez com que nós deixássemos de ter dinheiro para pagar as nossas despesas operacionais lá fora", referiu.