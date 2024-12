O acordo assinado recentemente, com duração de 12 anos, terá início a partir de fevereiro de 2025 com a chegada do primeiro avião do lote de Boeing 787-9 e 787-10. Segundo um comunicado da TAAG.

Os aviões vão beneficiar do suporte total de componentes da empresa alemã especialista em manutenção, reparação e revisão, apoiando adicionalmente o Programa de Inspeção de Produção de Aeronaves, abrangendo além dos novos Boeing 787 a frota de Airbus 220 que a companhia está a formar.

A nota sublinha que este suporte vai permitir à TAAG Linhas Aéreas de Angola aceder ao vasto leque de peças sobressalentes da Lufthansa Technik, aumentando a disponibilidade de componentes, suporte AOG (Aircraft On Gronud), bem como diversos trabalhos de logística e fornecimento de peças.

"A estreita cooperação entre as duas empresas vai maximizar a eficiência das operações técnicas da TAAG", refere o documento, acrescentando que os especialistas da Lufthansa Technik vão igualmente assegurar a qualidade dos ativos mais modernos da companhia angolana, antes da entrega das aeronaves.

O acordo prevê ainda a supervisão de todo o processo de produção diretamente no local de fabrico das aeronaves até a aceitação da aeronave, um serviço que será prestado tanto para a frota Boeing 787 como para os novos Airbus A220 da TAAG, cujo primeiro equipamento foi recebido em setembro passado.

"Com dois tipos de aeronaves modernas a integrarem a nossa frota quase ao mesmo tempo, estamos satisfeitos por podermos contar com a reconhecida experiência em engenharia e a vasta capacidade técnica que os especialistas da Lufthansa Technik oferecem", afirma Nelson de Oliveira, CEO da TAAG, citado na nota.

Nelson de Oliveira destacou ainda que com o forte suporte dos novos parceiros, é aguardada "com expectativa uma rápida operacionalização das operações com os novos 787 e A220".

NME // ANP

Lusa/Fim