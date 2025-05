Fontes da Booking disseram à EFE que vão recorrer da decisão, porque o custo do serviço reflete o valor "imenso" que trazem aos parceiros de alojamento.

"Não concordamos com a redução forçada do custo de um produto que é totalmente opcional", disseram.

A redução da taxa deve ser implementada dentro de três meses e será aplicada por um período de três anos, de acordo com um comunicado do Conselho Federal que foi emitido durante a reunião semanal do órgão executivo superior.

O organismo suíço de controlo dos preços tinha contactado a Booking (com sede nos Países Baixos) para pôr termo a esta "prática abusiva", mas não chegou a acordo, refere o comunicado.

Com esta medida, da qual a Booking ainda pode recorrer para o Tribunal Administrativo Federal, as autoridades procuram melhorar a competitividade do setor hoteleiro suíço e, ao mesmo tempo, "reduzir os encargos económicos para os clientes".

As fontes da plataforma acrescentaram que os seus parceiros têm muitas formas de comercializar as propriedades junto dos clientes, pelo que podem escolher se querem anunciar neste 'site' ou noutro.

