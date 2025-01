De acordo com uma nota do Ministério das Finanças de Angola, o Estado angolano gastou 588,8 mil milhões de kwanzas (565,3 milhões de euros), uma redução de 17,99% comparativamente ao primeiro trimestre de 2024.

A redução entre o primeiro trimestre de 2024 e o período em análise representou uma variação negativa de 129,1 mil milhões de kwanzas (123,9 milhões de euros).

No segundo trimestre de 2024, verificaram-se aumentos, em termos homólogos, em relação aos subsídios ao petróleo iluminante (140,10%), ao gás de petróleo liquefeito (157,06%), à gasolina (134,68%) e ao gasóleo (134,52%).

"As despesas com os subsídios ao gás de petróleo liquefeito e ao petróleo iluminante apresentaram as maiores variações face ao período homólogo", refere-se na nota do Ministério das Finanças.

O Governo angolano tem vindo a levar a cabo um processo de retirada gradual do subsídio aos combustíveis, resultando em 2024 num aumento do preço do gasóleo, depois de ter impactado o da gasolina em 2023.

NME // JMC

Lusa/Fim