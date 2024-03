O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,5% em março, contra 2,1% no mês precedente.

Já a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 4,8% (4,3% no mês anterior), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá diminuído para -0,5% (0,8% em fevereiro), "parcialmente em consequência do efeito de base associado ao aumento de preços registado em março de 2023 (variação mensal de 1,5%)".

