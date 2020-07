Numa resposta escrita a questões da Lusa, a STCP observa que, "com o arranque do mês de julho, na 10.ª semana de desconfinamento, a STCP regista, em modo autocarro, 58% da média dos clientes do mês de fevereiro (fase pré-pandemia) e 65% face à média do mês homólogo do ano anterior".

Olhando para maio e para a primeira semana de desconfinamento, o crescimento é da ordem dos 98%, registando-se ainda uma subida de 5% relativamente à última semana de junho, de acordo com a STCP.

A empresa ressalva que "o período escolar terminou no final de junho e que, na primeira semana de julho, alguns dos operadores privados reforçaram a sua oferta após acordo com a AMP [Área Metropolitana do Porto], situações que não parecem ter influenciado a utilização do serviço STCP".

"Ao longo das 10 semanas de desconfinamento, verifica-se um aumento crescente dos níveis de procura nos autocarros da STCP. No entanto, estes números estão ainda aquém dos números habituais para esta altura do ano, se for feita comparação com anos anteriores", observa a STCP.

De acordo com a empresa, tal "garante a capacidade de lotação máxima permitida nas viaturas de transporte público (dois terços de capacidade) e reafirma a segurança nas viagens com a STCP".

A transportadora recorda que, no início de junho, a média diária foi de 137 mil passageiros, um crescimento de 70% face à primeira semana de desconfinamento (4 de maio -- média de 80 mil) e de 24% face à semana anterior.

Na segunda semana de junho, a média passou para os 143 mil passageiros, subindo depois para os 149 mil (a 15 de junho) e para os 146 mil (a 22 de junho).

Olhando para esta descida, a STCP refere estar em causa a semana "com o feriado de São João", que se assinala a 24 de junho.

Na 9.ª semana de desconfinamento (29 de junho), a média diária de passageiros passou para os 152 mil passageiros, revelando um crescimento de 88% face à primeira semana e de 4% face à semana anterior.

Em julho, os clientes de autocarros da STCP com passe correspondem a cerca de 81%, quando em fevereiro, na fase pré-covid-19, "os clientes com assinatura eram na ordem dos 86%".

"Os clientes distribuíram-se durante o mês de maio em 77% de assinaturas, 20% em títulos ocasionais e 3% em títulos de bordo. Em junho, a percentagem de clientes de assinatura subiu para 82%, com 15% de títulos ocasionais e 3% em títulos de venda a bordo", descreve a STCP.

De acordo com a empresa, "no último mês de atividade normal, em fevereiro [antes das restrições ligadas à covid-19], a STCP apresentou uma procura diária na ordem dos 280 mil passageiros por dia útil".

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na AMP, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto, e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes - Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.679 pessoas das 47.765 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

