"Tendo em conta os números atualizados do Produto Interno Bruto e a expectativa de que o número de infeções diárias por covid-19 possa já ter atingido o pico, pelo menos na suposta 'primeira vaga', reduzimos a nossa previsão de crescimento do PIB para -0,9% para o conjunto do ano, face aos -1,3% previstos antes, e mantemos a ideia de que uma recuperação segura em 2021 levará a um crescimento de 2%", disse o banco.

No comentário à divulgação dos últimos números do Instituto Nacional de Estatística relativos ao terceiro trimestre, enviados aos investidores e a que a Lusa teve acesso, o Standard Bank afirmou que o crescimento negativo de 1,1% no terceiro trimestre foi uma surpresa positiva.