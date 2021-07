"O Standard Bank dispõe de um plano claro de continuidade de negócios, tanto que já nomeou um administrador-delegado interino desde que este processo se iniciou", referiu em comunicado.

O banco disse ainda que "continuará a dialogar e a trabalhar com o Banco de Moçambique para esclarecer todas as alegações sobre a sua suspensão do mercado cambial e salvaguardar os interesses dos clientes e todas as partes interessadas".

"As suas operações diárias não relacionadas com este processo não estão afetadas e continuam a decorrer com normalidade", acrescentou, dizendo-se "comprometido" em fazer negócios "de forma ética e responsável", com processos de governação e conformidade "rigorosos".

O Banco de Moçambique puniu na segunda-feira o Standard Bank por "manipulação fraudulenta da taxa de câmbio, instalação e implementação de uma rede de pagamentos ilegais sediada fora do país" e "operações irregulares de derivativos financeiros para cobertura de riscos associados a flutuação cambial".

O banco foi multado em quatro milhões de euros e fica inibido por um ano do mercado cambial, ao mesmo tempo que dois gestores, Adimohanma Chukwuama e Carlos Madeira, foram também multados e inibidos de exercer cargos em instituições de crédito por seis anos.

