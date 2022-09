Os analistas consultados pela Lusa acreditam numa melhoria da avaliação da agência norte-americana depois desta em março ter reafirmado o nível de investimento e a perspetiva.

Na altura, a S&P assinalava que as incertezas geopolíticas globais e o aumento dos preços da energia e das 'commodities' levaram a agência a rever a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 para Portugal de 5,7% para 4,6%, com uma possível queda adicional dependendo da evolução do conflito na Ucrânia.

Destacou ainda que a perspetiva da dívida soberana portuguesa permanece 'estável', uma vez que acredita que o Governo de António Costa irá seguir políticas de apoio ao crescimento e à consolidação orçamental nos próximos quatro anos, enquanto a economia beneficia de subsídios da União Europeia.

A avaliação da S&P tem lugar depois de, em 26 de agosto, a DBRS ter subido a avaliação da dívida soberana portuguesa para 'A' (baixo), com perspetiva estável, considerando que as "vulnerabilidades de crédito de Portugal ligadas a choques externos estão a retroceder e as perspetivas macroeconómicas estão a melhorar".

A próxima agência a olhar para a dívida portuguesa é a Fitch em 28 de outubro.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.

