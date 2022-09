Sonangol arrecada 47,4 milhões de euros com venda de ações na Caixa Angola

A Sonangol arrecadou 20.197 milhões de kwanzas (47,4 milhões de euros) com a venda das ações que detinha no Banco Caixa Geral de Angola (BCGA), com a procura a superar a oferta em 142,02%, anunciou a Bodiva.