"A Sonangol anuncia, a todos os interessados, a emissão de títulos obrigacionistas, no valor, em kwanzas, equivalente a 150.000.000 USD (cento e cinquenta milhões de dólares americanos), em data a informar oportunamente", avança a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola num comunicado divulgado hoje.

Segundo refere, "entre as várias modalidades de financiar as suas atividades, a empresa considerou esta via que permite ao investidor receber periodicamente os juros deste instrumento de dívida obrigacionista, assim como o valor investido".

"Este modelo de financiamento irá alavancar as operações e investimentos baseados numa empresa com mais de 46 anos de experiência no setor petrolífero, cuja visão passa por se tornar uma companhia de referência, no continente africano, sempre comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento do país", lê-se no comunicado.

