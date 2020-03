Sonae encerra cafetarias Bagga e integra trabalhadores no Continente A Sonae anunciou que vai encerrar temporariamente, a partir de hoje, as 260 cafetarias Bagga e as que se encontram integradas nas lojas Continente, medida implementada no âmbito da declaração do estado de emergência nacional. economia Lusa economia/sonae-encerra-cafetarias-bagga-e-integra_5e76469454821b1985b1814e





Em comunicado, a empresa adianta que os cerca de 1.800 colaboradores das cafetarias "irão preferencialmente, durante este período, incorporar funções nas lojas Continente -- Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia - contribuindo assim para o esforço coletivo de manter a atividade com a máxima normalidade".

Segundo a Sonae, a manutenção dos horários de funcionamento daquelas superfícies e o esforço acrescido na reposição de produtos permite "que todos possam realizar as suas compras e em horários desfasados, evitando assim filas e concentrações de pessoas".

A empresa assegura estar "consciente da sua responsabilidade para com o país", já que a distribuição alimentar foi identificada como um serviço crítico pelo Governo.

"As equipas prosseguem empenhados a trabalhar, como até aqui, comprometidos em manter a sua atividade ao serviço dos portugueses", conclui.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia da covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, o dobro face a sexta-feira, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

Segundo a DGS, há 156 doentes internados, 35 dos quais em cuidados intensivos. A grande maioria (1.124) está a recuperar em casa.

