"[...] Vem o oferente comunicar que deliberou, nesta data, proceder ao aumento do montante da contrapartida oferecida, no âmbito dessa oferta, de 11,40 euros por ação para 12,17 euros por ação, representando um aumento de 6,8% face ao valor da contrapartida inicialmente oferecida", lê-se num comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em fevereiro, a Semapa anunciou que a 'holding' da família Queiroz Pereira, Sodim, lançou uma OPA "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa.

Já no dia 05 de março, o Conselho de Administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, 'stakeholders' ou finanças da empresa.

A administração da empresa, que opera nos setores de pasta e papel, cimento e ambiente, recomendou ainda que cada acionista tome uma decisão individual "quanto à aceitação ou não aceitação da oferta", tendo por base os seus próprios objetivos ao nível do retorno, liquidez e horizonte temporal de investimento.

A Sodim detém, através da sua subsidiária Cimo -- Gestão de Participações, 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto da sociedade visada.

O lançamento da oferta encontra-se sujeito a diversas condições descritas no anúncio preliminar, entre elas a concessão pela CMVM do registo prévio da oferta.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Semapa subiram 1,18% para 11,96 euros.

PE (ICO) // MSF

Lusa/Fim