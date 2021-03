A diretora da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM), Nacky Kuan, salientou a diminuição de 8% registada no abastecimento de água, com 93 milhões de metros cúbicos em 2020.

"Esta é a maior diminuição na história do abastecimento de água por causa da redução de visitantes e atividades económicas e comerciais", sublinhou a responsável, à margem do almoço de primavera com os meios de comunicação social do território.

"Por causa da redução do consumo de água, o lucro caiu mais de 20% em 2020" para cerca de 70 milhões de patacas (7,2 milhões de euros), equivalente ao registado em 2017, acrescentou.

A responsável indicou esperar que "o consumo de água deste ano possa aumentar 3% em relação ao ano anterior, dependendo da situação da pandemia e do aumento dos visitantes".

Ainda assim, o atual consumo de água deverá demorar "um a dois anos a regressar aos níveis de 2019", sublinhou Kuan, adiantando que a companhia assinalou uma diminuição de 4% do consumo entre janeiro e fevereiro de 2021.

Sobre a baixa precipitação que se tem registado na província de Guangdong e no sudoeste da China, a diretora da SAAM indicou estar confiante de que o abastecimento de água não sofrerá perturbações devido à cooperação com as autoridades de Zhuhai, adjacente a Macau.

Em termos de infraestruturas de abastecimento de água, a quarta conduta de abastecimento a Macau e as estações de tratamento de águas em Seac Pai Van (Coloane) entraram em funcionamento no início deste ano.

A capacidade diária de abastecimento de água de Macau aumentou de 390 mil metros cúbicos para 520 mil metros cúbicos.

Por outro lado, a SAAM está a planear introduzir uma série de serviços inteligentes na Zona A dos Novos Aterros, na península de Macau, como no sistema de leitura automática e na monitorização da qualidade, da pressão e do fluxo de água.

