"A sociedade CASH FX GROUP S.A., com sede no Panamá, que atua, nomeadamente, através da página da internet https://cashfxgroup.com/, não se encontra, nem nunca se encontrou, habilitada para exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira sujeita à supervisão do Banco de Portugal", alerta banco central numa nota publicada no seu 'site'.

O banco central refere ainda que as atividades financeiras previstas no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado em decreto-lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, estão reservadas às entidades "habilitadas a exercê-las", conforme consta daquele diploma.

As entidades que estão habilitadas junto do Banco de Portugal para exercerem atividade financeira podem ser consultadas na lista do 'site' do supervisor na internet, lembra o BdP.

