O programa arrancou em outubro com uma quota de 300 mil milhões de yuan (41,2 mil milhões de euros) em fluxos de fundos combinados, com um teto máximo individual de investimento de um milhão de yuan (135,8 mil euros).

Nos primeiros dois meses, 13% das transações foram realizadas na zona de cooperação em Hengquin, onde se prevê uma gestão conjunta de Macau e da província chinesa de Guangdong, "refletindo que o projeto é bem acolhido pelo mercado", segundo a Autoridade Monetária de Macau (AMM).

A zona de cooperação de Hengquin está a ser desenvolvida pelas autoridades para impulsionar a diversificação económica da capital mundial do jogo, com Pequim a também procurar reforçar o projeto da Grande Baía, uma futura metrópole mundial que vai integrar Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, com cerca de 70 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 1,2 biliões de euros, semelhante ao PIB da Austrália, da Indonésia e do México, países que integram o G20.

O Banco OCBC Weng Hang é o mais recente banco a ser autorizado a integrar a lista de instituições financeiras neste projeto piloto de investimento, juntando-se ao Banco Industrial e Comercial da China (Macau), Banco Luso Internacional, Banco Tai Fung e às sucursais do Banco da China, Bank of Communication, Banco de Construção da China, Banco de Guangfa da China e do Banco CMB Wing Lung.

