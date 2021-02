Siza Vieira confirma Vítor Fernandes como 'chairman' do Banco de Fomento

O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, confirmou hoje que o antigo administrador do Novo Banco Vítor Fernandes vai ser o novo 'chairman' (presidente do Conselho de Administração) do Banco de Fomento.