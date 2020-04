Sindicato dos Jornalistas adverte para "as implicações" do 'lay-off' O Sindicato dos Jornalistas advertiu hoje para "as implicações" do recurso ao 'lay-off' no jornalismo, decorrente da pandemia, uma vez que esta decisão vai enfraquecer as redações portuguesas e conduzir a uma "diminuição efetiva" da produção jornalística. economia Lusa economia/sindicato-dos-jornalistas-adverte-para-as_5e8f7ccc167deb31ca0dbf35





De acordo com um comunicado divulgado hoje, o Sindicato dos Jornalistas "alerta para as implicações do recurso ao 'lay-off' no jornalismo", uma vez que desta decisão "decorre uma diminuição efetiva da capacidade de produção jornalística".

Apesar de reconhecer que o 'lay-off' poderá ser "a melhor solução para algumas situações pontuais" e um "instrumento de alívio financeiro" de curto prazo, o sindicato considera que vai fragilizar as "já enfraquecidas redações de grande parte, se não na totalidade", dos órgãos de comunicação social portugueses.

O 'lay-off' simplificado é uma das medidas aprovadas pelo Governo de resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19 e consiste num apoio às empresas de manutenção dos contratos de trabalho.

Os trabalhadores têm direito a receber dois terços da remuneração, assegurando a Segurança Social o pagamento de 70% desse valor, sendo o remanescente suportado pela entidade empregadora.

"Há anos que as redações se debatem com falta de jornalistas para fazerem melhor jornalismo e muito do trabalho realizado é feito em condições de precariedade laboral e financeira, que, neste contexto, se agravará", prossegue a nota do sindicato, sublinhando que as medidas de apoio aprovadas para o setor do jornalismo devem estar focadas na preservação dos jornalistas e da "pluralidade da informação".

O Sindicato dos Jornalistas também receia que uma medida que deve ser de alívio temporário "venha servir de expediente" para acentuar a "tendência de encurtar" as redações.

