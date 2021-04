A petrolífera Royal Dutch Shell justificou em comunicado enviado à Bolsa de Londres que a melhoria no resultado líquido se deveu à recuperação dos preços do petróleo bruto, destacando ainda que o lucro antes de impostos, no trimestre em análise, foi de 6.779 milhões de euros, contra 512 milhões registados no mesmo trimestre do ano anterior.

As receitas totais da Shell ascenderam nos primeiros três meses deste ano a 59.115 milhões de dólares (48.651 milhões de euros), menos 3% em termos homólogos.

As compras atingiram os 34.369 milhões de dólares (28.285 milhões de euros), enquanto os gastos de produção ascenderam a 6.808 milhões de dólares (5.602 milhões de euros).

O total das despesas no trimestre em análise foi de 50.878 milhões de dólares (41.872 milhões de euros), uma queda de 15,6% na comparação com igual período do ano passado.

A dívida líquida da Shell no primeiro trimestre cifrou-se em 71.252 milhões de dólares (58.604 milhões de euros).

O presidente executivo da Shell, Ben van Beurden, afirmou que companhia petrolífera teve um "início [de ano] forte" em termos de geração de caixa e realçou também que está bem "posicionada" para tirar proveito da recuperação da procura de petróleo mundial.

JS // CSJ

Lusa/Fim