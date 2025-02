Setor metalúrgico e metalomecânico prevê 2025 "bem mais positivo" após quebra em 2024

As empresas portuguesas de metalurgia e metalomecânica antecipam um 2025 "bem mais positivo, já no primeiro trimestre", após a quebra das exportações em 2024, com mais de metade a prever aumentar a faturação, segundo um inquérito da associação setorial.