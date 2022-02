Essa foi a maior taxa positiva para o fecho de um ano desde o início da séria histórica do IBGE, em 2012, porém a subida ocorre após a queda recorde de 7,8% registada em 2020.

Segundo o órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro, em dezembro o volume de serviços prestados no país cresceu 1,4% face ao mês de novembro.

O gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, frisou num comunicado que entre 2012 para 2019 o setor dos serviços no Brasil acumulou uma variação positiva de 0,1% e, no biénio 2020-2021, um crescimento de 2,2%.

Assim, segundo o especialista, boa parte do crescimento acumulado dos últimos 10 anos (2,3%) deve-se ao desempenho mais dinâmico de alguns segmentos de serviços em 2021.

Citando os dados de 2021, Lobo destacou que houve uma subida em todas as atividades pesquisadas.

"É a segunda vez na série que todas as atividades crescem simultaneamente. Dos dez anos da série, o setor fechou positivo em cinco (2012, 2013, 2014, 2019 e 2021), e, desses cinco, apenas em 2012 e 2021 houve crescimento em todas as atividades", explicou Lobo.

As atividades que mais se destacaram no ano passado foram transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,1%) e informação e comunicação (9,4%).

Em 2021, a subida no volume de serviços no Brasil se deu nos 27 estados do país, com impacto positivo liderado pelo estado de São Paulo (11,5%), seguido de Minas Gerais (14,0%), Rio de Janeiro (7,3%), Rio Grande do Sul (12,1%) e Santa Catarina (14,7%).

