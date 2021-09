O levantamento mostrou que para 69% dos brasileiros a situação económica do país piorou nos últimos meses. Já 11% disseram que melhorou, e 20% afirmaram que ficou como estava.

Além da pandemia que já matou mais de 590 mil pessoas no Brasil, em agosto a inflação no país alcançou a maior taxa em 21 anos e chegou a 9,68% no acumulado em 12 meses.

Para 41% dos entrevistados pelo Datafolha, o atual Governo tem muita responsabilidade pela subida da inflação, já 34% avaliaram que o executivo tem um pouco de responsabilidade, enquanto outros 23% isentam a atual gestão pelo problema.

A sondagem quis saber as expectativas da população sobre a inflação e descobriu que 69% dos brasileiros espera um aumento do índice de preços. Para 12%, a inflação vai cair e outros 15% avaliaram que ficará como está.

Ao serem questionados sobre o desemprego, 39% dos entrevistados afirmaram que o Governo Bolsonaro tem muita responsabilidade, 32% avaliaram que tem um pouco de responsabilidade e outros 27% acreditam que o executivo não tem nenhuma responsabilidade.

No segundo trimestre de 2021 o desemprego no Brasil atingia 14,4 milhões de pessoas, ou 14,1% da população economicamente ativa, percentagem maior do que os 13,3% registados no mesmo período de 2020.

A sondagem do Datafolha foi realizada de 13 a 15 de setembro, com 3.667 brasileiros em 190 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

CYR // LFS

Lusa/Fim