Pelas 15:00 (hora de Lisboa), o Dow Jones perdia 0,41% para 30.094,81 pontos, ao passo que o índice tecnológico Nasdaq seguia em tendência contrária, subindo 0,44% para 12.519,24 pontos.

O índice alargado Standard and Poor's 500 (S&P 500) perdia 0,17% para 3.692,68 pontos.

Segundo a Associated Press (AP), as ações nos mercados americanos estão num momento de pausa face aos seus mais recentes desenvolvimentos, com a maioria dos títulos a cotar abaixo da semana passada.

Para a AP, trata-se de uma inversão do recente ímpeto dos mercados, semelhante ao que se passou anteriormente durante o ano, antes do entusiasmo gerado em novembro com a chegada das vacinas para a covid-19.

Na Europa também se negoceia em baixa, com o valor da libra a cair à medida que as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') parecem estagnadas.

As preocupações políticas estão assim a abrandar o ímpeto nos mercados, à medida que a contabilização de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus aumenta nos Estados Unidos e na Europa.

O ímpeto resfriou, por exemplo, o S&P 500, que teve um dos seus melhores meses em décadas durante o mês de novembro, algo que continuou na semana passada devido ao otimismo gerado pela vacina.

Também o Dow Jones, apesar das quedas, abriu a sessão acima dos 30.000 pontos.

JE // JNM

Lusa/Fim