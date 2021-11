Organizado pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal e da Câmara de Deputados do Brasil, o seminário vai ter, entre outras, as intervenções dos Presidentes destes dois órgãos, mas também do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional do Brasil e do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil.

O encontro conta com as participações de outros responsáveis de entidades brasileiras e internacionais, como o embaixador Augusto Pestana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX-Brasil, Celso Moretti, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, ou Maximo Torero, economista chefe da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

O seminário conta ainda com a participação de entidades do setor financeiro, como Marcos Troyjo, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento - NBD (Banco do BRICS) e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, além de representantes de associações e confederações setoriais brasileiras.

No dia 11, serão assinalados os 25 anos da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual o Brasil é Estado-membro, em que haverá uma mensagem do atual secretário-geral da ONU, António Guterres, primeiro-ministro português quando a organização foi criada, refere-se na nota de agenda do evento.

Na cerimónia estarão presentes os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados do Brasil, Arthur Lira, bem como Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Confirmada está também a participação do presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, que agora preside também à Assembleia Parlamentar da CPLP.

O convidado especial é José Fernando Aparecido de Oliveira, filho de José Aparecido de Oliveira, um dos fundadores da CPLP, que fará a entrega da placa de honra de mérito pelos 25 anos da organização.

No fim do dia, será lançada a publicação "Panorama da contribuição do Brasil para a difusão do português", com contribuições de escritores, artistas e intelectuais sobre a importância da cultura brasileira na sua formação "como artífices da produção literária em língua portuguesa".

Na sexta-feira, o programa tem como foco o debate sobre o "Agronegócio Sustentável no Brasil" e o potencial agroambiental da agricultura brasileira, um dos pilares da "economia verde".

Paralelamente ao seminário decorre uma exposição sobre a 'Economia Criativa' da Amazónia, com manifestações artísticas, culturais e gastronómicas daquela região do Brasil.

ATR // VM

Lusa/Fim