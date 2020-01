Seis detidos por furto de mais de 700 quilos de azeitona em Serpa A GNR deteve em flagrante delito seis pessoas por furto de mais de 700 quilos de azeitona numa propriedade agrícola no concelho de Serpa, distrito de Beja, foi hoje divulgado. economia Lusa economia/seis-detidos-por-furto-de-mais-de-700-quilos-_5e31aeee5002c3127d3aa8b3





As seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, com idades entre 25 e 47 anos, foram detidas na terça-feira, constituídas arguidas e libertadas sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência, adiantou à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a guarda, em comunicado enviado à Lusa, após uma denúncia feita pelo proprietário do olival, militares da força de segurança deslocaram-se ao local, onde surpreenderam as seis pessoas a furtar azeitona com recurso a máquinas de apanha manuais.

No seguimento da detenção, a GNR apurou que as pessoas tinham dois veículos no olival, "um dos quais com grande capacidade de carga", para efetuar o transporte da azeitona furtada.

A GNR apreendeu os dois veículos, vários utensílios usados e 708 quilos de azeitona, que foram devolvidos ao legítimo proprietário.

A ação foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal com o reforço do Posto Territorial de Moura do Comando Territorial de Beja da GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Serpa.

