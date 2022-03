"O regresso à normalidade deve-se ao trabalho realizado pelas forças de defesa e segurança, particularmente nos distritos de Mocímboa da Praia e de Palma", lê-se em comunicado citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

O INSS criou uma equipa (encabeçada pelo delegado provincial, Chomar Selemane) que está a tratar da reativação dos serviços públicos em Palma, ainda sem data marcada, e que vão funcionar numa casa cedida pela administração da vila.

Entretanto, está previsto para breve o lançamento da primeira pedra de novas instalações do INSS em Palma, que pretendem também servir os distritos de Mocímboa da Praia, Mueda e Muidumbe.

Até dezembro de 2021, o distrito de Palma contava com 110 contribuintes (empresas), 4.615 beneficiários (trabalhadores), 13 trabalhadores por conta própria e mais de 40 pensionistas.

Durante as visitas realizadas a Palma, os elementos do INSS estão também a realizar reuniões com grupos de profissionais, como pescadores, sensibilizando-os a inscreverem-se na segurança social.

O ataque armado a Palma foi o mais mediático a nível internacional de todos os que têm acontecido em Cabo Delgado desde 2017, levando à suspensão dos projetos de gás que eram o maior investimento privado em curso em África (cerca de 20 mil milhões de euros).

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes.

