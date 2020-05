De acordo com a responsável, 42 pessoas estão em quarentena, na Região Autónoma do Príncipe, sendo 39 que viajaram num voo da STP Airways e três membros da tripulação de uma embarcação que faz a ligação entre as duas ilhas.

"São pessoas aparentemente sadias, mas foram todas submetidos a testes e temos que esperar pelos resultados das amostras", disse Feliciana Pontes.