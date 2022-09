O também presidente da Assembleia da República falava no lançamento do livro "Meio Século do Poder Local: As Marcas do Partido Socialista", na qualidade de presidente do conselho coordenador do Fórum Mário Soares, que decorreu hoje em Lisboa.

"Quem está no parlamento vê isso todos os dias: nós temos propostas à nossa esquerda e à nossa direita -- é mais absurdo quando vem da direita -- para reduzir as receitas do Estado, baixando um imposto aqui, retirando uma receita acolá, e ao mesmo tempo propostas para aumentar a despesa. Ora isso é impossível", considerou.

Apesar de o seu discurso ter sido dirigido ao poder local, com Santos Silva a defender um caminho "seguro, prudente, consolidado" na vertente da descentralização de competências e do seu financiamento, o antigo ministro socialista deixou um aviso mais geral.

"A minha impressão como cidadão e a minha opinião técnica como sociólogo é que, mais uma vez, a direita vai perceber que os portugueses não gostam de coisas absurdas, gostam de lógica, e que sabem muito bem que, quem ao mesmo tempo propõe reduzir receita e aumentar despesa, não merece confiança", afirmou.

