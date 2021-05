De acordo com os dados do Comércio Internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE), o saldo da balança comercial tinha sido positivo para Portugal em 131,7 milhões de euros de janeiro a março de 2020, tendo subido para 323,6 milhões de euros, essencialmente devido ao facto de as trocas com Angola terem passado de negativas a positivas.

No primeiro trimestre do ano passado, Portugal tinha exportado bens no valor de 224 milhões de euros, mas tinha comprado o equivalente a 242 milhões de euros, tendo por isso um saldo negativo de cerca de 20 milhões de euros.

Nos primeiros três meses deste ano, no entanto, o panorama alterou-se significativamente: Portugal comprou bens angolanos no valor de apenas 6,7 milhões de euros, tendo exportado mercadorias no valor de 197 milhões de euros, o que fez com que o saldo da balança comercial passasse de -18,1 milhões para 190 milhões de euros.

Em todos os outros países, o saldo continuou a ser positivo para Portugal no primeiro trimestre deste ano face aos primeiros três meses do ano passado, apesar de relativamente a Moçambique e São Tomé e Príncipe o saldo entre as compras e as vendas de Portugal ter sido menor.

2020................Saldo da Balança Comercial TOTAL PALOP..............133.795.881 ANGOLA...................-18.136.480 CABO VERDE................74.611.683 GUINÉ-BISSAU..............19.551.371 MOCAMBIQUE................43.794.575 SÃO TOME E PRÍNCIPE.......13.974.732 2021................Saldo da Balança Comercial TOTAL PALOP..............323.679.035 ANGOLA...................190.332.155 CABO VERDE................62.189.470 GUINÉ-BISSAU..............21.287.009 MOCAMBIQUE................36.370.741 SÃO TOME E PRÍNCIPE.......13.499.660 FONTE: INE

