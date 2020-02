S&P mantém perspetiva de evolução de Angola negativa e o 'rating' em B- (CORRIGE, NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, A PERSPETIVA DE EVOLUÇÃO NEGATIVA, QUE FOI MANTIDA E NÃO AGRAVADA) economia Lusa economia/s-p-mantem-perspetiva-de-evolucao-de-angola_5e42988ed617441277ae4e1d





Londres, 10 fev 2020 (Lusa) - A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) manteve hoje o 'rating' de Angola em B- e a perspetiva de evolução negativa, com a dívida pública a ficar nos 99% do PIB este ano.

"A perspetiva de evolução negativa reflete a possibilidade de uma descida se o alto nível de dívida pública do Governo tornar insustentáveis as necessidades de financiamento, ou se as pressões orçamentais ou externas levarem a défices gémeos [externo e orçamental] maiores do que o previsto", lê-se na nota que acompanha o anúncio.