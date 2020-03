Ryanair reduz voos desde e para Espanha entre 16 e 19 de março

O grupo de aviação Ryanair informou hoje que "reduziu drasticamente" os voos desde e para Espanha, incluindo Ilhas Baleares e Canárias, no período compreendido entre segunda-feira e quinta-feira, para conter propagação do surto do novo coronavírus.

