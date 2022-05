A empresa responsável pela venda de eletricidade russa à Finlândia, a RAO Nordic, anunciou na sexta-feira que ia suspender o fornecimento às 00:00, alegando falta de pagamento, numa altura em que a Finlândia anunciou a sua candidatura à NATO.

As exportações da Rússia para a Finlândia "estão a zero atualmente, desde a meia-noite [22:00 em Lisboa], como anunciado", disse à AFP Timo Kaukonen, responsável de operações da Fingrid, o operador do abastecimento elétrico finlandês.

Segundo a mesma fonte, o abastecimento está equilibrado graças a importações da Suécia.

A RAO Nordic Oy, com sede em Helsínquia, e que detém a empresa russa InterRAO, disse em comunicado na sexta-feira que não recebe pagamentos pela eletricidade fornecida à Finlândia desde 06 de maio, alegando a falta de meios financeiros para continuar a receber eletricidade importada da Rússia.

Principal importador de eletricidade da Rússia para os mercados nórdicos, a RAO Nordic opera na União Europeia desde 2002.

Na sequência do anúncio do corte de fornecimento de eletricidade, a operadora da rede elétrica finlandesa, a Fingrid, garantiu que pode prescindir das importações de energia da Rússia sem dificuldade, importando um pouco mais da Suécia e da Noruega.

A Finlândia importava até agora da Rússia cerca de 10% da sua eletricidade.

O corte de fornecimento ocorre num cenário de crescente tensão entre Moscovo e Helsínquia, que anunciou esta semana a intenção de aderir à NATO, uma decisão de imediato criticada pelo Kremlin, que ameaçou com retaliações.

Na quinta-feira, a Finlândia, que tem uma longa fronteira com a Rússia, anunciou o desejo de passar a integrar a NATO, devendo formalizar o pedido de adesão no domingo, que será anunciado em conferência de imprensa pelo presidente Sauli Niinistö e a primeira-ministra Sanna Marin.

O Kremlin já disse que a entrada da Finlândia na NATO constituiu uma ameaça e que será forçada a "tomar medidas recíprocas, tecno-militares e outras", para responder ao que considera ser uma "ameaça à segurança nacional".

