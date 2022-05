Numa nota enviada aos jornalistas, a UC informou que a cerimónia vai ter lugar a partir das 11:00, na Sala Grande dos Atos (Sala dos Capelos).

"Na cerimónia de Doutoramento Honoris Causa, o padrinho de Rui Nabeiro será Carlos Fortuna, sociólogo e professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), ficando as apresentações a cargo de António Martins (elogio do doutorando) e de Margarida Mano (elogio do padrinho), ambos professores auxiliares da mesma faculdade", acrescentou.

Sob proposta da Faculdade da FEUC, esta distinção já tinha sido anunciada em fevereiro e a sua cerimónia agendada para março, no entanto, acabou por ser adiada.

No próximo dia 08 de junho, o fundador da Delta Cafés, que veio dar origem a um grupo empresarial que hoje é líder no mercado dos cafés, recebe "a mais elevada distinção atribuída por uma universidade portuguesa, destinada a cidadãos de indiscutível mérito profissional e de qualidades humanas que constituam uma referência para toda a sociedade".

Rui Nabeiro nasceu em 1931, em Campo Maior, no seio de uma família humilde e dedicada ao trabalho.

Em 1961, criou a Delta Cafés, que deu origem ao grupo empresarial que hoje é líder no mercado dos cafés em Portugal e que conta atualmente com mais de duas dezenas de empresas com intervenção direta em áreas tão diversas como a agricultura e vitivinicultura, distribuição alimentar e de bebidas, retalho automóvel, comércio imobiliário e hotelaria.

Foi presidente da Câmara Municipal de Campo Maior e premiado, por diversas vezes, pelo seu trabalho empresarial, social e filantrópico.

Foi distinguido em 1995 com o Grau Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe Industrial e, em 2006, a Universidade de Évora concedeu-lhe o Grau de Doutor Honoris Causa.

No mesmo ano foi-lhe atribuída a Gran Cruz da Ordem do Infante D. Henrique e, em 2009, o Rei de Espanha Juan Carlos atribui-lhe uma das maiores distinções do país vizinho: a Comenda da Ordem de Isabel a Católica.

Em 2011, foi nomeado Cônsul Honorário de Espanha em Elvas e agraciado com a Medalha da Extremadura, tendo lhe sido atribuído em 2012 novo Doutoramento Honoris Causa em Ciências Políticas, pela Universidade Lusófona.

Em 2021, a Câmara Municipal de Coimbra concedeu-lhe Medalha da Cidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Lisboa agraciou-o com a Medalha de Honra da Cidade de Lisboa e Vila Nova de Gaia atribuiu-lhe a Chave da Cidade.

