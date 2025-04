Os números da empresa, divulgados hoje, indicam uma contração do resultado líquido em 71%, para 409 milhões de dólares, apesar de uma baixa das vendas de nove por cento, para 19,33 mil milhões de dólares. As expectativas dos observadores do setor, consolidadas pela FactSet, apontavam respetivamente para 1,44 mil milhões e 21,13 mil milhões:

Os resultados dececionantes são conhecidos quando a empresa está a sofrer as consequências do envolvimento de Musk no governo de Donald Trump, onde lidera um departamento, dito de Eficiência Governamental, que tem promovido despedimentos massivos, além do seu apoio à extrema-direita na Europa.

A ação Tesla já desvalorizou, no que vai do ano, mais de 40%.

Espera-se que a empresa promova ainda hoje uma conferência telefónica com investidores.

Espera-se que a Tesla apresenta uma versão mais barata do seu veículo mais vendido, o Model Y SUV, este ano. E deve começar um serviço de robotaxi, sem condutor, em Austin, no Estado do Texas, em junho.

Por outro lado, a empresa que dominou o mercado dos veículos elétricos enfrenta uma competição forte pela primeira vez.

No início deste ano, o fabricante chinês de carros elétricos BYD anunciou que tinha desenvolvido um sistema de carregamento de baterias elétricas que pode abastecer totalmente um veículo em minutos.

E os rivais europeus da Tesla começaram a oferecer novos modelos com tecnologia avançada que os torna alternativas reais aos carros de Musk, além de a opinião pública na Europa se ter virado contra ele.

Por outro lado, os investidores acreditam que a Tesla será menos afetada pelas taxas alfandegárias de Trump do que os ouros construtores automóveis, porque produz a maior parte das viaturas nos EUA. Mas não totalmente imune, uma vez que alguns materiais são importados, pelo que vão ficar mais caros.

É ainda de considerar a retaliação proveniente da China, uma vez que deixou de aceitar encomendas dos clientes chineses relativas aos modelos S e Model X. Ora, a Tesla produz os modelos Y e 3 para o mercado chinês na fábrica que tem em Xangai.

RN // RBF

Lusa/fim