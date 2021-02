"Em Portugal, no ano de 2020, o segmento de retalho registou mais de mil milhões de euros de volume de investimento. A grande transação do ano disse respeito à venda de 50% do fundo Sierra às seguradoras Allianz e Ello no valor estimado de 750 milhões de euros", indicou, em comunicado, a Savills.

Segundo os dados divulgados pela consultora, no total, foi registado um volume de investimento superior a 120 milhões de euros nas operações de venda de unidades alimentares e 'stand-alones', 99 milhões de euros dos quais em operações 'sale&leaseback' de portfolios de supermercados.

"A obrigação e vontade de ficar mais em casa, em teletrabalho e na vida quotidiana, fez com que o consumo mudasse. As pessoas comem em casa, redecoraram as suas casas, compram 'on-line'", afirmou, citado em comunicado, o diretor da Savills Portugal.

Conforme referiu Luís Vieira, estas alterações provocaram um "boom" no retalho alimentar, DIY, decoração e entregas 'online' no ano passado, o que levou a que algumas marcas destes setores tivessem o seu melhor ano de sempre, com menos custos de operação.

"O investimento observado, mostra a clara aposta em readaptar e expandir estes setores. Esta rápida adaptação fez também com que estas empresas se tenham libertado do 'peso' dos seus ativos, em operações de 'sales&leaseback', assegurando contratos de arrendamento de longa duração e capital disponível para continuar a sua rápida expansão", acrescentou.

Na Europa, apesar do impacto da pandemia de covid-19, o investimento no retalho manteve-se estável nos três primeiros trimestres de 2020, "sendo que os volumes ascenderam a 20,9 mil milhões de euros", acima dos 20,8 mil milhões de euros apurados no ano anterior.

Durante o confinamento, os volumes de negócio deste setor registaram uma "forte subida", enquanto no pós-confinamento os 'retail parks' foram mais "resilientes" perante a sua configuração e acesso exterior.

A consultora imobiliária revelou ainda que as transações em supermercados foram superiores às verificadas nos últimos cinco anos na Alemanha (+197%), Espanha (+120%), Polónia (+64%) e Itália (+76%).

"No ano corrente, os supermercados e o mercado de conveniência revelaram-se mais resilientes do que quaisquer outros segmentos de retalho, apesar de não estarem imunes ao aumento do comércio eletrónico, tendo a pandemia provado que se tem de inovar", assegurou, no mesmo documento, o 'european research director' da Savills, Eri Mitsostergiou.

Já para 2021, a consultora prevê, "com confiança" uma correção dos preços em baixa no setor, o que poderá atrair investidores a aproveitar as oportunidades.

"Na segunda metade do próximo ano, assistiremos, sem dúvida, à realização de alguns negócios interessantes no setor do retalho e a uma vaga de transações de 'sale&leaseback' no setor relahista alimentar", considerou, o codiretor da equipa de consultoria de investimentos regionais da Savills (Europa, Médio Oriente e África -- EMEA), Oli Fraser Looen.

A Savills conta com mais de 39 mil trabalhadores e 600 escritórios.

Em Portugal, a consultora está presente desde janeiro de 2018.

PE // EA

Lusa/Fim