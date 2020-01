Resultados de empresas impulsionam Wall Street A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, apoiada pelos resultados trimestrais de empresas e a recuperar das perdas registadas na sessão anterior. economia Lusa economia/resultados-de-empresas-impulsionam-wall_5e286f965002c3127d3746f9





Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones ganhava 0,34% para 29.294,69 pontos e o Nasdaq subia 0,61% para 9.427,73 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,42% para 3.334,74 pontos.

Na terça-feira, após o encerramento do mercado, a IBM anunciou que no último trimestre de 2019 ganhou 3.670 milhões de dólares, superando os 1.951 milhões registados no mesmo período do exercício anterior.

Hoje, a Johnson & Johnson divulgou que teve um lucro de 4.010 milhões de dólares entre outubro e dezembro, face aos 3.042 milhões de dólares que alcançou nos mesmos três meses de 2018.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sua última sessão em queda, com os investidores a manifestarem preocupação com a propagação de um vírus asiático, com novos problemas da Boeing e com a redução das previsões de crescimento económico do Fundo Monetário Internacional (FMI). O Dow Jones recuou 0,52% e o Nasdaq perdeu 0,19%.

