De acordo com a lei, o resultado do exercício, se positivo, deverá ser distribuído ao Ministério das Finanças por via de dividendos em, pelo menos, 60%.

Os ativos líquidos situaram-se em 11,04 mil milhões de kwanzas (16,9 milhões de euros), um acréscimo de 56,35% face a 31 de dezembro de 2018.