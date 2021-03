"A PRO.VAR lamenta que o Governo não tenha ido mais longe no plano de desconfinamento, pois esta associação tem defendido que o fosse em modo pleno e não aos 'soluços'", indicou, acrescentando que "a situação apresentada apenas serve para remediar e injetar alguma liquidez nas empresas, mas é bom que se diga que a operação continuará muito deficitária".

De acordo com a PRO.VAR o "grande risco deste desconfinamento é que o patamar que permite trabalhar em forma plena é atribuído a um nível considerado muito exigente e facilmente alcançável, colocando o setor da restauração em permanente sobressalto, pois iremos assistir a um 'abre e fecha' de 15 em 15 dias", lê-se na mesma nota.

A associação indicou que "apresentou ao Governo um conjunto de propostas que pretendem reforçar a segurança nos estabelecimentos da restauração e outros", denunciando "que muitos setores não cumprem um décimo das regras dos restaurantes e que por falta delas acabam por contribuir de forma disfarçada para o elevado aumento dos casos".

A PRO.VAR refere-se, neste âmbito, "aos setores dos transportes, escolas e supermercados, que incompreensivelmente têm sido poupados a exigências básicas que tem muitas vezes a ver com a obrigatoriedade de desinfeção das mãos à entrada dos espaços".

"Defendemos que o esforço deverá ser no sentido de dar condições plenas de funcionamento à restauração, pedimos por isso que seja estudada uma alteração no posicionamento nos níveis que estão considerados, podendo trabalhar, em maior segurança, em níveis de maior risco", lê-se na mesma nota.

Assim, a associação "sugere a introdução de uma certificação que permita que os estabelecimentos possam laborar em níveis mais exigentes" bem como "novas adaptações", defendendo a reabertura da linha de apoio do Adaptar.

A PRO.VAR propõe "a colocação de uma ficha técnica à entrada dos estabelecimentos, com a informação da lotação e regras covid" e a "testagem rápida, obrigatória e semanal a todos os colaboradores".

Além disso, a organização apelou a que o Adaptar 2.0 "considere verbas para a melhoria do ar no interior dos estabelecimentos, de modo a permitir uma renovação ascendente do ar, seja por métodos naturais ou forçados" e a que todos os trabalhadores do setor do turismo tenham "prioridade no 3.º plano de vacinação".

A associação acredita ainda "que o Governo terá que alinhar os apoios financeiros de acordo com o evoluir da situação, mas relembra que existe ainda muito a fazer no que concerne ao período passado, com especial enfoque para os que ficaram de fora dos apoios".

No comunicado, a entidade pediu ainda ao Governo que corrija "urgentemente" a "forma como foram atribuídos os apoios", considerando que foi "uma grave distorção do ponto de vista da sã concorrência pelo facto de os apoios serem dados por número de contribuinte e não por estabelecimento".

A reabertura da restauração vai arrancar no dia 05 de abril, iniciando-se pelas esplanadas e com o limite máximo de quatro pessoas, disse hoje o primeiro-ministro, António Costa.

Falando no final do Conselho de Ministros que aprovou o plano de desconfinamento do país, António Costa precisou que em 05 de abril "poderão reabrir ao público as esplanadas de restaurantes, cafés e pastelarias", mas "não podendo ter mais de quatro pessoas em conjunto".

À agência Lusa, fonte oficial do Governo precisou que as limitações à ocupação dos espaços de restauração serão por mesa, aplicando-se no geral as regras de distanciamento que vigoraram após a reabertura da restauração no ano passado.

A próxima etapa de reabertura da restauração está marcada para 19 de abril, dia a partir do qual a restauração passa a poder voltar a ter clientes no interior, com um máximo de quatro pessoas, enquanto nas esplanadas o limite aumenta para seis pessoas, até às 22:00 ou 13:00 aos fins-de-semana e feriados.

Nestas duas fases, a restauração terá ainda de funcionar com restrições de horários, o que deixará de acontecer em 03 de maio, data a partir da qual o plano do Governo prevê que o número máximo de pessoas no interior dos restaurantes e pastelarias suba para seis e o das esplanadas para 10 por mesa.

A partir de segunda-feira passará a ser permitido os restaurantes e similares disponibilizarem bebidas no regime de 'take-away'.

ALYN (JNM/JF/LT) // EA

Lusa/Fim