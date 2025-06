De acordo com o mais recente relatório estatístico do Banco de Moçambique, as reservas - em moeda estrangeira - tinham registado em fevereiro o valor mais baixo em cerca de um ano, ao recuarem para 3.593 milhões de dólares (3.109 milhões de euros). Subiram 1% durante o mês de março, para 3.619 milhões de dólares (3.131 milhões de euros), e mais 4,3% em abril, segundo os dados do banco central.

Em abril, o montante de reservas internacionais cobriam mais de três meses das necessidades estimadas de importações.

Estas reservas, que garantem o pagamento ao exterior de bens e serviços por parte das empresas, atingiram em julho de 2024 os 3.807 milhões de dólares (3.294 milhões de euros), um máximo de três anos.

O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, reconheceu em 30 de maio que o país assistiu a uma "dolarização" da economia entre o final de 2024 e o início deste ano, na sequência da crise pós-eleitoral, nomeadamente na tentativa de retirada de divisas dos bancos.

"Hoje, olhando historicamente - no momento não estava claro que era isso -, certamente janeiro foi o momento mais difícil [...], direi, a partir do final do ano, dezembro, janeiro. Depois as coisas tranquilizaram", disse o governador, ao responder aos jornalistas no final da reunião do Comité de Política Monetária (CPMO), em Maputo.

Zandamela foi questionando, nomeadamente, sobre a garantia que avançou no final de março, de suficiente liquidez no mercado de divisas, quando os empresários se queixavam da falta de acesso a moeda estrangeira para fazer importações, tendo o banco central, no mês seguinte, adotado normativos para facilitar o processo.

Segundo o governador, a posição resultou da avaliação feita até então, tendo-se constatado, depois, a tentativa no mercado de "blindar-se com a 'dolarização' de ativos financeiros e não financeiros".

"Não é incomum, isto. É que quando é uma situação de crise - vamos falar abertamente - é um problema também de confiança. Quando ela abala a confiança, vocês viram as viagens no exterior naquele período, viram muita gente sair do país. Uns perderam confiança no país, uns queriam vender tudo o que tinham e sair: 'Será que o nosso país tem futuro ou não?' Essa pressão não surpreende, isso aconteceu. Mas ninguém disse o que estava fazendo, e não iam dizer", afirmou.

"Essa pressão [acesso a divisas] houve, sim, e foi muito forte. E a banca exerceu um papel [...], os bancos conhecem os seus clientes", garantiu.

Moçambique viveu o período pós-eleitoral mais complicado depois das eleições gerais de 09 de outubro de 2024, com manifestações, paralisações, saques e destruição de empresas e instituições públicas como forma de contestação dos resultados. Os confrontos com a polícia provocaram ainda cerca de 400 mortos, segundo organizações no terreno.

A violência cessou após o encontro em 23 de março entre o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados eleitorais e convocou os protestos, e o Presidente moçambicano, Daniel Chapo, empossado em 15 de janeiro, durante o qual ambos concordaram com o fim da violência no país.

PVJ // ROC

Lusa/Fim