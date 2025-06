Fonseca, campeão mundial em 2019 e 2021, teve um erro colossal, ao virar as costas a Kotsoev já nos instantes finais de um combate que se mantinha empatado, e o número seis mundial não 'perdoou'.

O judoca português lamentou a saída de competição, sublinhando que, mais do que ser derrotado, foi ele que ofereceu a vitória a Kotsoev.

"O objetivo era puxá-lo para o lado, fiquei sem as pegas, e ele contra-atacou, não estava à espera. Foi um ato de desespero (...). Estava bem, queria continuar e estar no pódio", disse no final o português.

Antes, o judoca do Sporting tinha vencido na primeira ronda Khuslen Munkhuu, último inscrito na categoria de -100 kg, a competir pela equipa de refugiados da Federação Internacional de Judo, que Fonseca venceu por ippon.

Nos Mundiais de Budapeste, continua em prova a judoca Patrícia Sampaio (-78 kg), líder mundial que já venceu dois combates, a croata Perunjela Pavic e a sul-coreana Minju Kim, e está nos quartos de final.

