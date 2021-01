A Autoridade Monetária já indicara que os valores dos capitais da Reserva Financeira tinham atingido os 579 mil milhões de patacas (59,9 mil milhões de euros) em 2019 e os 597 mil milhões de patacas (61,7 mil milhões de euros) no primeiro semestre de 2020.

No ano passado, o Governo de Macau foi obrigado a injetar dinheiro da Reserva Financeira no Orçamento para suportar a despesa extraordinária com o pacote de estímulos à economia, afetada pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus, e que se traduziu num plano sem precedentes de ajuda e benefícios fiscais dirigido à população e às pequenas e médias empresas.

Segundo informação publicada hoje no Boletim Oficial, a Reserva Financeira de Macau é maioritariamente composta por depósitos e contas correntes no valor de 269,2 mil milhões de patacas (27,8 mil milhões de euros), títulos de crédito no montante de 184,6 mil milhões de patacas (19 mil milhões de euros) e até 163,69 mil milhões de patacas (16,9 mil milhões de euros) em investimentos subcontratados.

A esmagadora maioria das receitas de Macau advém de impostos sobre a exploração do jogo em casino, o único local na China onde é legal.

O jogo, o motor da economia da região administrativa especial chinesa, sofreu perdas sem precedentes em 2020, com os casinos de Macau a terminarem o ano com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

