De acordo com os números disponíveis no site do regulador financeiro, os emigrantes portugueses no segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana enviaram 23,14 milhões de euros, o que representa uma subida de 4,09% face aos 22,23 milhões enviados em janeiro de 2021 e está também acima dos 22,76 milhões enviados em janeiro de 2020.

Os portugueses a trabalhar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) enviaram 23,8 milhões de euros em janeiro, o que representa uma subida de 5,06% face aos 22,72 milhões enviados no primeiro mês de 2021, e praticamente em linha com os 23,4 milhões de euros que remeteram para Portugal em janeiro de 2020.

A nível global, as remessas dos emigrantes desceram 0,5% em janeiro, passando de 304,4 milhões de euros, no primeiro mês de 2021, para 302,8 milhões de euros em janeiro de 2022, segundo o Banco de Portugal.

Os emigrantes enviaram para Portugal 302,79 milhões de euros em janeiro deste ano, o que representa uma ligeira descida face de 0,54% face aos 304,44 milhões de euros enviados em janeiro do ano passado.

MBA // VM

Lusa/Fim