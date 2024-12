"O relatório manifesta a vontade da ANA de continuar a investir no país, o Governo agora analisará o que foi apresentado", afirmou aos jornalistas, que não tiveram direito a perguntas, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e o presidente executivo, Thierry Ligonnière, entregaram hoje a Pinto Luz e ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o relatório inicial com as condições da concessionária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete.

O Governo tem agora 30 dias para analisar o documento.

MPE // CSJ

Lusa/Fim